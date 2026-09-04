Трёхкратный чемпион России Пегливанян победил Саввина раздельным решением судей на ЧР

Боксёр Андрей Пегливанян одержал победу над Эдуардом Саввиным раздельным решением судей в рамках финала чемпионата России на «Огарёв Арене» в Саранске.

Поединок продлился все отведённые раунды. Саввин действовал первым номером в начале боя, но Пегливанян сумел перехватить инициативу в концовке. По итогам встречи судьи отдали предпочтение Пегливаняну раздельным решением.

Пегливанян — бронзовый призёр чемпионата мира 2025 года, двукратный чемпион России (2023, 2025), серебряный призёр чемпионата России 2024 года, обладатель Кубка России 2026 года, победитель Игр стран БРИКС 2024 года. Уроженец Адлера имеет звание мастера спорта России международного класса (2024).