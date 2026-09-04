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Пегливанян высказался о завоевании третьей золотой медали чемпионатов России по боксу

Пегливанян высказался о завоевании третьей золотой медали чемпионатов России по боксу
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Трёхкратный чемпион России по боксу Андрей Пегливанян прокомментировал победу над Эдуардом Саввиным в финале национального первенства.

«Не могу сказать, что этот бой был для меня принципиальным. С Эдиком мы встретились в пятый раз. Он в очередной раз доказал, что является хорошим боксёром, действительно один из самых лучших. Я настраивался морально очень долго к этому. После поражения работал над своими ошибками. Тренировал то, что не получалось против боксёра-левши. Я проделал работу. Как видите, она оправдала себя.

Цена этой медали очень большая. Если честно, я скажу так. За Эдика болело больше людей. Да, моя поддержка тоже ощущается. Но для меня нет разницы. Пусть за меня болеет хоть только семья. Для меня самое важное, что близкие всегда рядом, они за меня болеют. Вот и всё. Скажу так, я ещё достаточно молод, амбициозен. Возможно, когда-то смогу конкурировать по количеству побед на чемпионатах России с Худояном, Замковым. Они — легенды, настоящие легенды российского бокса. И не только российского, мирового. Я, конечно, буду стремиться к этому. Дай бог, у меня это получится», — передаёт слова Пегливаняна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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