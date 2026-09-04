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Илья Попов стал трёхкратным чемпионом России по боксу после победы над Максимом Шумовым

Илья Попов стал трёхкратным чемпионом России по боксу после победы над Максимом Шумовым
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Чемпион мира по боксу среди любителей Илья Попов, представляющий Санкт-Петербург, завоевал золотую медаль чемпионата России, одержав победу в финальном поединке над Максимом Шумовым из Свердловской области. Турнир проходил в Саранске на «Огарёв Арене».

Встреча получилась напряжённой и зрелищной. Попов доминировал на протяжении всего боя и уверенно победил решением судей, став трёхкратным чемпионом страны. Для его соперника, Максима Шумова, это серебро стало лучшим результатом в карьере.

Илье Попову 26 лет. Уроженец города Моршанска является мастером спорта международного класса. Дважды становился чемпионом России (2024,2025), серебряным (2022, 2023) и бронзовым призёром (2020) первенства страны. На чемпионате мира 2025 года в Дубае Попов одержал победу в весовой категории до 63,5 кг.

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