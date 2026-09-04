Трёхкратный чемпион России Попов: хочу привезти золото дочке. Эта медаль — её

Трёхкратный чемпион России по боксу Илья Попов после победы в финале национального первенства над Максимом Шумовым заявил, что посвящает золотую медаль своей дочери.

«Хочу привезти золото дочке. Эта медаль — её. Первый чемпионат России я посвятил отцу, второй — жене. Третий я посвящаю своей дочке. Это её первая золотая медаль. Дай бог, не последняя. Решили побоксировать здесь. Решил стать трёхкратным чемпионом России. Всё получилось. Мы с Шумовым боксировали в третий раз. Достойный соперник. Молодой парень, благодарность ему за бой. Мы выполнили установку, сделали всё, что планировали, одержали победу», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.