Александр Зырянов победил Евгения Кооля раздельным решением судей на ЧР по боксу

Боксёр Александр Зырянов одержал победу над Евгением Коолем раздельным решением судей в рамках финала чемпионата России на «Огарёв Арене» в Саранске.

Зырянов — чемпион России 2026 года, бронзовый призёр чемпионата России 2024-го, серебряный призёр Кубка России 2026-го, двукратный бронзовый призёр Кубка России (2024, 2025). Уроженец Каменска-Уральского имеет звание мастера спорта России международного класса (2020).

Евгений Кооль — серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, трёхкратный чемпион России, участник чемпионата мира в Белграде. Уроженец Анапы является мастером спорта России международного класса (2022).