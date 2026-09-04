15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Зырянов победил Евгения Кооля раздельным решением судей на ЧР по боксу

Александр Зырянов победил Евгения Кооля раздельным решением судей на ЧР по боксу
Комментарии

Боксёр Александр Зырянов одержал победу над Евгением Коолем раздельным решением судей в рамках финала чемпионата России на «Огарёв Арене» в Саранске.

Зырянов — чемпион России 2026 года, бронзовый призёр чемпионата России 2024-го, серебряный призёр Кубка России 2026-го, двукратный бронзовый призёр Кубка России (2024, 2025). Уроженец Каменска-Уральского имеет звание мастера спорта России международного класса (2020).

Евгений Кооль — серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, трёхкратный чемпион России, участник чемпионата мира в Белграде. Уроженец Анапы является мастером спорта России международного класса (2022).

Материалы по теме
Финалы ЧР по боксу: решающие бои в самом разгаре! Кто уедет с золотом? LIVE
Live
Финалы ЧР по боксу: решающие бои в самом разгаре! Кто уедет с золотом? LIVE
Комментарии