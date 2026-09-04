«Хочется поплакать». Зырянов — о золотой медали чемпионата России по боксу

Чемпион России по боксу Александр Зырянов прокомментировал победу над Евгением Коолем в финале национального первенства.

«С Женей мы встречались на чемпионате России в 2024 году. Тогда я стал третьим. Потом встретились на Универсиаде в Саранске, счёт стал 1-1. И теперь произошла трилогия. В упорном бою одержал победу. Хочется поплакать. Я вообще безусловно рад. Стремился к этому, постоянно были где-то неудачи. Но сегодня всё прошло так, как мне снилось. Всё удачно. Одержать победу помогла уверенность в собственных силах. Я уже не мог сегодня проиграть», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.