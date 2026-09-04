Сергей Сергеев победил Данила Прокудина единогласным решением судей на ЧР по боксу

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Сергеев одержал победу над Данилом Прокудиным в рамках финала чемпионата России на «Огарёв Арене» в Саранске.

Оба боксёра с первых секунд поединка действовали активно, стараясь навязать сопернику свой стиль. Инициатива переходила из рук в руки, в итоге судьи были единодушны в своей оценке, отдав победу Сергееву.

Сергеев — двукратный чемпион России (2023, 2026), серебряный призёр чемпионата России (2025), обладатель Кубка России 2026 года, чемпион Гран-при промоушена Hardcore Boxing. Уроженец Набережных Челнов выступает за сборную России.

Данил Прокудин — серебряный призёр чемпионата России 2026 года, бронзовый призёр Кубка России 2024 года, мастер спорта России международного класса (2022).