Сергеев: хочу, чтобы молодое поколение знало: всего можно достичь

Двукратный чемпион России по боксу Сергей Сергеев поделился эмоциями после победы над Данилом Прокудиным в финале национального первенства.

«С тренером поработали грамотно. Все мои бои были вспыльчивыми. После профессионального поединка пошёл спад. Я начал эмоционально выгорать. И сейчас… Вчера отдал всего себя. Сегодня нужно было провести бой грамотно. Побоксировать на очки. Я знал, что Данил будет прессинговать, вырывать победу. Нормально, классно отбоксировал. Мечта сбылась.

Но как говорил Александр Радулов: «Один раз ты чемпион, два — уже легенда». Конечно, «легенда» — это громкое слово. Но я точно вписал своё имя в историю. Хочу, чтобы молодое поколение знало. Не важно, откуда ты — из посёлка или из города. Всего можно достичь. Главное — желание и вера в бога», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.