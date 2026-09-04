Результаты финалов чемпионата России по боксу — 2026

Сегодня, 4 сентября, в Саранске состоялся заключительный день чемпионата России по боксу. Соревнования прошли на «Огарёв Арене».
Победители чемпионата России по боксу — 2026:
до 48 кг — Эдмонд Худоян победил Володю Мнацаканяна;
до 51 кг — Расул Салиев победил Амиршоха Джалолова;
до 54 кг — Тимурбек Мамадалиев победил Леонида Чебодаева;
до 57 кг — Андрей Пегливанян победил Эдуарда Саввина;
до 60 кг — Руслан Белоусов победил Константина Опольского;
до 63,5 кг — Илья Попов победил Максима Шумова;
до 67 кг — Егор Козорезов победил Арсена Шамшидова;
до 71 кг — Александр Зырянов победил Евгения Кооля.
до 75 кг — Сергей Сергеев победил Данила Прокудина;
до 80 кг — Бешто Шавлаев победил Саида Магомаева;
до 86 кг — Савелий Садома победил Михаила Усова;
до 92 кг — Денис Козлов победил Камиля Джамаева;
свыше 92 кг — Владислав Муравин победил Светослава Тетерина.