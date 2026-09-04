Результаты финалов чемпионата России по боксу — 2026

Сегодня, 4 сентября, в Саранске состоялся заключительный день чемпионата России по боксу. Соревнования прошли на «Огарёв Арене».

Победители чемпионата России по боксу — 2026:

до 48 кг — Эдмонд Худоян победил Володю Мнацаканяна;

до 51 кг — Расул Салиев победил Амиршоха Джалолова;

до 54 кг — Тимурбек Мамадалиев победил Леонида Чебодаева;

до 57 кг — Андрей Пегливанян победил Эдуарда Саввина;

до 60 кг — Руслан Белоусов победил Константина Опольского;

до 63,5 кг — Илья Попов победил Максима Шумова;

до 67 кг — Егор Козорезов победил Арсена Шамшидова;

до 71 кг — Александр Зырянов победил Евгения Кооля.

до 75 кг — Сергей Сергеев победил Данила Прокудина;

до 80 кг — Бешто Шавлаев победил Саида Магомаева;

до 86 кг — Савелий Садома победил Михаила Усова;

до 92 кг — Денис Козлов победил Камиля Джамаева;

свыше 92 кг — Владислав Муравин победил Светослава Тетерина.