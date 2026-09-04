Бо Никал ответил на вопрос, когда и против кого проведёт следующий бой в UFC

30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг), Бо Никал ответил на вопрос, когда и против кого проведёт следующий бой в сильнейшей организации в мире.

«Кого бы ни предложили матчмейкеры UFC. Может быть, выступлю в конце этого года», — сказал Никал в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Никал имеет в своём профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.