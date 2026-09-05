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«Уничтожу его». Непобеждённый боец PFL из Ирана — о бое с Олегом Поповым

«Уничтожу его». Непобеждённый боец PFL из Ирана — о бое с Олегом Поповым
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Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, иранец Пуйя Рахмани поделился мнением насчёт грядущего поединка с победителем Гран-при PFL в категории до 120 кг (2025) россиянином Олегом Поповым, который, как сообщается, должен пройти в ноябре.

«Я собираюсь уничтожить его. В первом ли раунде? Попытаюсь сделать это в первом раунде, если он представит возможность для этого. У него нет ни единого шанса против меня», — сказал Рахмани в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

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