Дана Уайт не стал называть бой Царукяна и Руффи претендентским на титул

Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США и заявил, что не готов называть этот бой претендентским до его завершения.

«Я не люблю говорить об этом до окончания боя… Арман много говорит. Посмотрим, как пройдёт этот поединок», — приводит слова Уайта Championship Rounds в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.