Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну опубликовал пост в честь своего 40-летия

Бывший чемпион UFC в тяжёлом камерунский боец Фрэнсис Нганну опубликовал пост в честь своего 40-летия, заявив, что с нетерпением ждёт нового 10-летия, в шутку попросил быть к нему снисходительнее.

«Что, если я скажу вам, что сегодня мой последний день в мои 30? Что ж, это было чертовски насыщенное 10-летие — полное эмоций, переживаний, уроков, вызовов и невероятного роста. С радостью закрываю эту главу, благодарен за путь и искренне взволнован тем, что ждёт впереди. Так что с этого момента, пожалуйста, будьте ко мне снисходительны.

Я официально заработал право наслаждаться кризисом среднего возраста без каких-либо объяснений или извинений. Быстрые машины, безумные приключения, спонтанные решения… Просто занимайтесь своим делом. Говорят, 40 — это новые 20, только теперь у меня есть опыт, лучший вкус, надеюсь, достаточно денег, чтобы делать плохие решения с большим комфортом. 30 были чертовски увлекательными… Но чувствую, что лучшее ещё впереди», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.