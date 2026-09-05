«Всё хорошо, мам». Чемпион России Мамадалиев — после победы в финале ЧР по боксу

Чемпион России по боксу Тимурбек Мамадалиев, одержавший победу над Леонидом Чебодаевым в финале национального первенства в Саранске, посвятил свой первый титул матери и рассказал о пути к победе.

«Это мой первый чемпионат России. Он дался очень тяжело. Я провёл пять тяжёлых боёв. И мне удалось одержать победу в каждом. Я долго к этому шёл. Эти эмоции не описать словами. Считаю, что результат — это только дисциплина и труд. Да, мне 19 лет. Я молодой. Но считаю, что это всё окупилось. Весь мой труд.

Я очень много готовился к чемпионату России, не отдыхал. Посвящаю эту победу моей маме. На протяжении всего турнира она очень сильно переживала. В каждом бою получал сечки, синяки, ссадины. Всё хорошо, мам. Не думал, на что потрачу деньги, которые заработал. Хочу просто отдохнуть. Это были тяжёлые дни. Я просто покушаю и лягу спать», — передаёт слова Мамадалиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.