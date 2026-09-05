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Гассиев рассказал, как увлёкся компьютерными играми

Гассиев рассказал, как увлёкся компьютерными играми
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32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, как увлёкся компьютерными играми.

«Отстраняюсь так, знаешь. От реальности уходит человек. Меня друг повёл в компьютерный клуб. Давай, говорит, поиграем. А я никогда не играл. Я настолько прикололся с этого. Пошёл в магазин, мне ребята собрали компьютер, я сел – и начал играть. Просто отключиться от всего, от бокса, с пацанами ха-ха половить, приятно провести время», — сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Мурат Гассиев выступает в супертяжёлом весе и владеет чемпионским поясом WBA. В июле 2026 года на турнире IBA.Pro 19 в Москве он победил Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул.

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