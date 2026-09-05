«Слово даю». Гассиев заявил, что во время восстановления играл в игры почти целые сутки

32-летний чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, как почти сутки играл в компьютерные игры.

«Я сломал ногу во время тренировки и много дома просидел, где-то месяц. Там не гипс был, а лангет. И я сел за компьютер, где-то в 12 часов дня. С Исламом – это мой дагестанский друг. Не знаю, даги все сильно играют. И мы в 9 утра следующего дня закончили играть. Слово даю. [...] Он говорит: «Давай попробуем Mirage». А я ненавижу эту карту, просто терпеть не могу. Я просто вышел – уснул (умер. — Прим. «Чемпионата»), вышел – уснул, в окно выглянул посмотреть, что там – уснул. Ну и злюсь сильно. Он говорит: «Давай до первого проигрыша». 15 или 17 раз мы сыграли этот Mirage – все победы. Я уже говорю: «Давай на мужика. Мужское есть?» Он говорит: «Да». И вот так играем. Я уже не могу, я уже не вижу, у меня глаза сухие.

Мы Faceit играли. В последний раз я заходил – у меня седьмой уровень был (выше среднего. Максимальный уровень на Faceit. — Прим. «Чемпионата»). Но я там не могу, я даже просто когда сам заходил несколько раз, они мне какие-то слова говорят, я даже не понимаю: смок би, флэш-мэш. Я говорю: «Я просто побегаю постреляю». Как турки: раш лонг – и побежал», — сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале Smol Talk.