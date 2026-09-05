«Не знаю, к счастью или сожалению». Гассиев рассказал, как прошёл его отпуск

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Мурат Гассиев в гостях в подкасте Smol Talk у Фёдора Смолова сообщил, что начал играть в CS, и поделился историей, как боксёры реагируют на токсичность в игре.

«Знаешь, как мой отпуск проходит? Я начал в СS играть – не знаю, к счастью или сожалению. Меня друзья подсадили. Каждая свободная минута – я прыгаю за компьютер. Для меня это как хобби, я огромное удовольствие получаю с ребятами: собрался, посмеялся, пошутил, подколол друг друга. А то если будет слишком много бокса в жизни или любого другого спорта или занятия – это не очень хорошо может сказаться. Так что, ребята, играйте в CS. До Доты я пока не дорос.

Один раз знаешь, что было? Я с пацаном играю – нас трое или четверо и один залётный парень. Мы в дискорде (отдельном приложении с голосовым чатом. — Прим. «Чемпионата») там что-то смеёмся. И он в общий чат [игры] выписывает определённые фразочки. Я злюсь – знаешь, не привык же к этому всему. Начинаю ему писать: «Где ты находишься?» Он, естественно, ничего не ответил.

И мне друг рассказывает: в Красноярске друг-боксёр играл в клубе, и тоже ему там кто-то что-то написал или высказал. Тот спрашивает: «Где ты находишься?» Он говорит: «В Красноярске». Оказалось, что адрес где-то рядом, то ли под его домом, то ли что. Он спустился. Да, он там его сильно… Ну, не кулаками. Но повыписывал ему отцовских [лещей]. Так что лучше за языком следить и играть только со своей компанией, наверное», — сказал Гассиев в интервью на YouTube-канале Smol Talk.