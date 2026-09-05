Турнир RAF в Мытищах: полный кард участников, список бойцов

5 сентября в Москве состоится турнир промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).

В главном событии БЕТСИТИ RAF Moscow боец UFC Хамзат Чимаев проведёт схватку в промежуточном весе против бывшего чемпиона главного ММА-промоушена мира Тайрона Вудли.

В прямом эфире и в записи турнир будет доступен подписчикам «Кинопоиск Плюс» в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции — в 19:00 мск.

Полный кард турнира:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли (главное событие, промежуточный вес);

Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагел (полутяжёлый вес);

Анатолий Малыхин — Пуйя Рахмани (тяжёлый вес);

Юсуф Раисов — Мариф Пираев (средний вес);

Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев (промежуточный вес);

Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев (средний вес);

Бо Никал — Ширвани Мурадов (полутяжёлый вес);

Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев (промежуточный вес);

В