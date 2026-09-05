Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится турнир лиги RAF. В рамках турнира 32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт схватку с бразильцем Нейманом Грейси.

В прямом эфире и в записи бой и весь турнир будет доступен подписчикам «Кинопоиск Плюс» в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции — в 19:00 мск.

Изначально соперником Магомедова должен был стать россиянин Александр Шлеменко, однако он снялся с соревнований по состоянию здоровья.

Напомним, Шарабутдин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение.

Нейман Грейси ранее выступал в PFL. В его рекорде 13 побед и шесть поражений. Последний раз он дрался по правилам ММА в 2014 году.