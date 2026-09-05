Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится турнир лиги RAF. Иранец Пуя Рахмани, представляющий ОАЭ, проведёт схватку с чемпионом One FC в трёх весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным.

В прямом эфире и в записи бой и весь турнир будет доступен подписчикам Кинопоиск Плюс в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции в 19:00 по Москве.

Малыхин известен выступлениями в ONE, где завоевал три чемпионских титула в ММА.

Рахмани выступает в тяжёлом весе. Его база — вольная борьба, также он добился успехов в пляжной борьбе (дважды становился чемпионом мира) и грэпплинге. В ММА он дебютировал в 31 год.