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Малыхин-Рахмани, где смотреть, канал

Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани: где смотреть бой, на каком канале
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Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится турнир лиги RAF. Иранец Пуя Рахмани, представляющий ОАЭ, проведёт схватку с чемпионом One FC в трёх весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным.

Прочие бои 2026. RAF
Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани
05 сентября 2026, суббота. 23:30 МСК
Анатолий Малыхин
Не началось
Пуя Рахмани

В прямом эфире и в записи бой и весь турнир будет доступен подписчикам Кинопоиск Плюс в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции в 19:00 по Москве.

Малыхин известен выступлениями в ONE, где завоевал три чемпионских титула в ММА.

Рахмани выступает в тяжёлом весе. Его база — вольная борьба, также он добился успехов в пляжной борьбе (дважды становился чемпионом мира) и грэпплинге. В ММА он дебютировал в 31 год.

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