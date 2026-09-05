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Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: где смотреть бой, на каком канале

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: где смотреть бой, на каком канале
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Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится турнир лиги RAF. В рамках турнира бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт схватку с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Тайроном Вудли.

В прямом эфире и в записи бой и весь турнир будет доступен подписчикам «Кинопоиск Плюс» в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции — в 19:00 мск.

Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Профессиональный рекорд Тайрона Вудли в ММА составляет 19 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, семь поражений, а один поединок закончился ничьей.

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