Энди Руис проиграл Дамиану Кныбе в первом бою с 2024 года

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Американский боксёр уступил поляку Дамиану Кныбе единогласным решением судей.

Поединок состоялся в Ньюарке (США) и стал для 36-летнего Руиса первым выходом на ринг с 2024 года. Уже в седьмом раунде Кныба отправил соперника в нокдаун.

После 12 раундов все судьи отдали победу польскому боксёру — 117:110, 114:113, 114:113.

Таким образом, рекорд Руиса теперь составляет 35 побед, три поражения и одна ничья. На счету американца 22 победы нокаутом.

В предыдущем поединке Руис встречался с Джарреллом Миллером. Их бой завершился ничьей, после чего американец вновь взял продолжительную паузу.