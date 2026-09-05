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RAF, прямой эфир, где смотреть

Турнир RAF в Мытищах: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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5 сентября в Москве состоится турнир промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).

В главном событии БЕТСИТИ RAF Moscow боец UFC Хамзат Чимаев проведёт схватку в промежуточном весе против бывшего чемпиона главного ММА-промоушена мира Тайрона Вудли.

Прочие бои 2026. RAF
Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Тайрон Вудли

В прямом эфире и в записи турнир будет доступен подписчикам «Кинопоиск Плюс» в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции — в 19:00 мск.

В промоушене RAF схватки по правилам вольной борьбы проводятся между действующими спортсменами вида спорта, ведущими бойцами ММА и других единоборств. Среди участников — олимпийские чемпионы и чемпионы мира, бывшие и действующие чемпионы UFC. В Москве турнир станет 14-м мероприятием промоушена и вторым прошедшим за пределами США.

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