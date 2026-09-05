Турнир RAF в Мытищах: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

5 сентября в Москве состоится турнир промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).

В главном событии БЕТСИТИ RAF Moscow боец UFC Хамзат Чимаев проведёт схватку в промежуточном весе против бывшего чемпиона главного ММА-промоушена мира Тайрона Вудли.

В прямом эфире и в записи турнир будет доступен подписчикам «Кинопоиск Плюс» в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра. Начало трансляции — в 19:00 мск.

В промоушене RAF схватки по правилам вольной борьбы проводятся между действующими спортсменами вида спорта, ведущими бойцами ММА и других единоборств. Среди участников — олимпийские чемпионы и чемпионы мира, бывшие и действующие чемпионы UFC. В Москве турнир станет 14-м мероприятием промоушена и вторым прошедшим за пределами США.