Шара Буллет — Нейман Грейси: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России, в рамках которого пройдёт схватка между 32-летним популярным российским бойцом UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 37-летним чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу Нейманом Грейси.

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Прямая трансляция всех схваток будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги.

Профессиональный рекорд Шарабутдина Магомедова в ММА составляет 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение.