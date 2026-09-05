Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России, в рамках которого пройдёт схватка между бывшим чемпионом One Championship в трёх весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным и непобеждённым бойцом PFL, выступающим в тяжёлом весе, иранцем Пуя Рахмани.

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Прямая трансляция всех схваток будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги.

В профессиональном рекорде Анатолия в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи Малыхин дебютировал в 2016 году.

У Рахмани в профессиональном рекорде шесть побед, каждая из которых была одержана досрочно, и ни одного поражения. Около 10 лет Рахмани входил в состав сборной Ирана по борьбе.