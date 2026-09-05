Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России, главным событием которого станет схватка между бывшим чемпионом UFC в среднем весе чеченцем Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг американцем Тайроном Вудли.

Начало турнира запланировано на 19:00 мск. Прямая трансляция всех схваток будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги.

Профессиональный рекорд Хамзата Чимаева в ММА составляет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Профессиональный рекорд Тайрона Вудли в ММА составляет 19 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, семь поражений, а один поединок закончился ничьей.