Непобеждённый боец PFL Рахмани назвал свою главную цель в ММА

Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, иранец Пуя Рахмани назвал свою главную цель в смешанных единоборствах.

«Сейчас просто бить каждого своего соперника, одного за одним и идти вперёд. Сейчас это главная цель», — сказал Рахмани в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

Последний поединок по правилам ММА иранский тяжеловес провёл 7 февраля 2026 года против американца Карла Уильямса. Бой состоялся в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis. Рахмани одержал победу болевым приёмом во втором раунде на отметке 3:41 (удушение ручным треугольником).