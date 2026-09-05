Иранский боец PFL Рахмани объяснил, почему появляется на публике в костюмах

Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), иранец Пуя Рахмани объяснил, почему появляется на публике в костюмах.

«Я всегда ношу костюмы. Как профессиональный боец ты должен хорошо выглядеть. Тебе нужно мотивировать других людей. Ты не можешь всегда приходить в спортивной одежде. Люди хотят видеть профессиональных бойцов во что они одеты, каков их образ жизни. Приятно показать им это», — сказал Рахмани в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

Последний поединок по правилам ММА иранский тяжеловес провёл 7 февраля 2026 года против американца Карла Уильямса. Бой состоялся в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis. Рахмани одержал победу болевым приёмом во втором раунде на отметке 3:41 (удушение ручным треугольником).