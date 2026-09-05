Непобеждённый боец PFL ответил на вопрос, с кем из топовых тяжей UFC хотел бы подраться

Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, иранец Пуя Рахмани ответил на вопрос, с кем из топовых тяжей UFC хотел бы подраться.

— Есть ли кто-то из топов UFC, с кем вы мечтаете подраться?

— Нет, у меня нет боя мечты с кем-либо, понимаешь? Потому что многим людям не нравится драться со мной из-за моего стиля — просто давить и избивать, чтобы они не захотели драться со мной. Так что, если кто-то согласится сразиться со мной, я буду счастлив и приму вызов», — сказал Рахмани в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

Последний поединок по правилам ММА иранский тяжеловес провёл 7 февраля 2026 года против американца Карла Уильямса. Бой состоялся в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis. Рахмани одержал победу болевым приёмом во втором раунде на отметке 3:41 (удушение ручным треугольником).

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