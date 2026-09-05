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«Встречусь с ним лицом к лицу». Непобеждённый тяжеловес PFL согласился сразиться с Нганну

«Встречусь с ним лицом к лицу». Непобеждённый тяжеловес PFL согласился сразиться с Нганну
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Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, иранец Пуя Рахмани согласился сразиться с бывшим чемпионом UFC в категории до 120 кг камерунцем Фрэнсисом Нганну.

— Хотели бы разделить клетку с Нганну?
— Да, я так счастлив, потому что теперь MVP и PFL вместе. Мой следующий соперник занимает первое место [в рейтинге PFL в тяжёлом весе], так что после боя с ним нет никого лучше меня, кто мог бы подраться с Нганну, встретиться с ним лицом к лицу, — сказал Рахмани в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

Последний поединок по правилам ММА иранский тяжеловес провёл 7 февраля 2026 года против американца Карла Уильямса. Бой состоялся в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis. Рахмани одержал победу болевым приёмом во втором раунде на отметке 3:41 (удушение ручным треугольником).

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