«Сначала побью в RAF». Тяжеловес PFL заявил о готовности провести бой с Малыхиным в ММА

Непобеждённый боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, иранец Пуя Рахмани заявил о готовности подраться с бывшим чемпионом One Championship в трёх весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным в смешанных единоборствах.

«Да, конечно, почему нет?! Сначала одержу верх над ним в RAF, а после и в ММА также», — сказал Рахмани в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Профессиональный рекорд представителя Ирана в смешанных единоборствах на профессиональном уровне составляет шесть побед и ни одного поражения.

Последний поединок по правилам ММА иранский тяжеловес провёл 7 февраля 2026 года против американца Карла Уильямса. Бой состоялся в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis. Рахмани одержал победу болевым приёмом во втором раунде на отметке 3:41 (удушение ручным треугольником).