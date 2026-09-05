Генри Сехудо: если Усман Нурмагомедов завтра уйдёт из PFL, то этой лиге придёт конец

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался по поводу будущей карьеры непобеждённого чемпиона PFL в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Как думаешь, сколько им придётся ему заплатить? Потому что я знаю, что MVP и Джейк Пол любят сорить деньгами. Речь пойдёт о семизначных суммах. Он только что отказался от $ 2 млн, но готовы ли в MVP — я уверен, что деньги у них есть? И готовы ли в UFC платить столько? Потому что, сам знаешь, они не платят такие деньги новичкам, которые только приходят.

Так что речь идёт о контракте Усмана Нурмагомедова с MVP или UFC в диапазоне от трёх до четырёх миллионов долларов за бой. Это моё мнение. Выглядит примерно так.

Думаю, UFC может [заплатить Нурмагомедову]. Но будут ли? Как мне кажется, в PFL, вероятно, будут сильнее заманивать деньгами. Так что всё зависит от Усмана. Он в отличной позиции. На его месте я бы сказал: «Слушай, с UFC я согласен на меньшие деньги, но хочу титульный бой». Думаю, именно так и надо действовать. Или подписать контракт на семь боёв с MVP и просто обеспечивать себя до конца жизни. Это огромные деньги, особенно в Дагестане. Такие деньги ещё долго будут работать. Если он завтра уйдёт из PFL, то этой лиге придёт конец. Прямо так», — приводит слова Сехудо портал MMA Fighting.