«Я — самый опасный соперник для Ислама». Рахмонов ответил, в чём превосходит Махачева

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов ответил, в чём превосходит действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

— Самый вот такой опасный соперник для Ислама — это ты?

— Я думаю, да.

— И как ты думаешь, за счёт чего ты можешь у него выиграть?

— Ну, в стойке у меня [навыки] лучше, чем у Ислама, — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.