Результаты взвешивания участников турнира RAF в Москве: Чимаев vs Вудли

Сегодня, 5 сентября, в преддверии дебютного турнира американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России состоялась официальная церемония взвешивания участников ивента. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами процедуры.

Результаты взвешивания участников турнира RAF Moscow.

Главная схватка турнира, промежуточный вес: Хамзат Чимаев (87,32 кг) vs Тайрон Вудли (87,82 кг).

Соглавное событие ивента, полутяжёлый вес: Абдулрашид Садулаев (96,62 кг) vs Зак Браунагел (94,89 кг).

Первый тяжёлый вес: Ибрагим Кадиев (85,59 кг) vs Захид Валенсия (85,41 кг).

Промежуточный вес: Шарабутдин Магомедов (92,81 кг) vs Нейман Грейси (92,99 кг).

Полутяжёлый вес: Ахмед Тажудинов (97,29 кг) vs Кайл Снайдер (97,25 кг)

Первый тяжёлый вес: Арсений Джиоев (83,32 кг) vs Кайл Дэйк (82,60 кг).

Средний вес: Магомед Курбаналиев (79,11 кг) vs Джордан Берроуз (78,70 кг).

Средний женский вес: Вусала Парфианович (67,68 кг) vs Кеннеди Блейдс (67,13 кг).

Полутяжёлый вес: Ширвани Мурадов (96,98 кг) vs Бо Никал (93,3 кг).

Промежуточный вес: Исмаил Ханиев (81,6 кг) vs Джейсон Нолф (80,69 кг).

Тяжёлый вес: Анатолий Малыхин (115,52 кг) vs Пуя Рахмани (112,13 кг).

Средний вес: Юсуф Раисов (79,11 кг) vs Мариф Пираев (79,02 кг).

Промежуточный вес: Сослан Рамонов (67,13 кг) vs Вито Аруджау (67,72 кг).