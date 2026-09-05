Хамзат Чимаев прокомментировал сенсационное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на неожиданное поражение экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова нокаутом во втором раунде боя с китайцем Сонг Ядонгом, который состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«К сожалению, Умар проиграл. Думаю, он вернётся сильнее. Он парень с большим опытом, с детства занимается своим делом. Если рассматривать, что я буду в нокауте? Этого не могу угадать. Буду делать свою работу. Я делаю проходы в ноги в зале каждый день, почему в бою их не делать? В нашем спорте всё может быть», — сказал Чимаев во время общения с прессой.