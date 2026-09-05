UFC Fight Night 287: прямой эфир, как и где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 сентября, в Париже, Франция, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 287, в главном событии которого пройдёт противостояние между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе новозеландцем Дэном Хукером и бывшим чемпионом лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг французом марокканского происхождения Салахдином Парнассом.

Турнир будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Ориентировочно мероприятие начнётся в 19:00 мск.

Хукер выступает в качестве профессионального бойца ММА с 2009 года. В рекорде представителя Новой Зеландии 24 победы, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.

На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Саладин дебютировал в 2015 году. В рекорде Парнасса 23 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, и два поражения.