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UFC Fight Night 287: прямой эфир, как и где смотреть прямую трансляцию

UFC Fight Night 287: прямой эфир, как и где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 5 сентября, в Париже, Франция, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 287, в главном событии которого пройдёт противостояние между девятым номером рейтинга UFC в лёгком весе новозеландцем Дэном Хукером и бывшим чемпионом лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг французом марокканского происхождения Салахдином Парнассом.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Салахдин Парнасс

Турнир будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Ориентировочно мероприятие начнётся в 19:00 мск.

Хукер выступает в качестве профессионального бойца ММА с 2009 года. В рекорде представителя Новой Зеландии 24 победы, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.

На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Саладин дебютировал в 2015 году. В рекорде Парнасса 23 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, и два поражения.

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