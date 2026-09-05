Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси: ориентировочное время начала боя — 20:30 мск

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle (RAF) по вольной борьбе в России, в рамках которого пройдёт схватка между 32-летним популярным российским бойцом UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 37-летним чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу Нейманом Грейси.

Ориентировочно схватка начнётся в 19:00 мск. Противостояние будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные и значимые детали схватки.

Профессиональный рекорд Шарабутдина Магомедова в ММА составляет 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение.