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Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси: ориентировочное время начала боя — 20:30 мск

Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси: ориентировочное время начала боя — 20:30 мск
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Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle (RAF) по вольной борьбе в России, в рамках которого пройдёт схватка между 32-летним популярным российским бойцом UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 37-летним чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу Нейманом Грейси.

Ориентировочно схватка начнётся в 19:00 мск. Противостояние будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные и значимые детали схватки.

Профессиональный рекорд Шарабутдина Магомедова в ММА составляет 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение.

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