Нассурдин Имавов подтвердил, что подерётся за титул UFC с Шоном Стриклендом

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов сообщил, что проведёт следующий поединок, который, как предполагается, возглавит турнир UFC 335 в декабре, против действующего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда.

«Я знаю дату своего следующего поединка. Буду драться за титул. Я бы предпочёл реванш поясу, но теперь я получу и то, и другое», – приводит слова Имавова портал RMC Sport.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.