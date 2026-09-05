Илия Топурия впервые за 2,5 месяца высказался о поражении в бою с Джастином Гейджи

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия прокомментировал своё неудачное выступление в бою с американцем Джастином Гейджи, заявив, что оно только сделало его сильнее. Их противостояние стало главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Гейджи техническим нокаутом

«Уго (сын Илии), эти последние несколько дней я думал о тебе. О том, что ты чувствовал, когда я упал. Знаю, что это делает тебе больно. И как твой папа, я бы сделал всё, чтобы освободить тебя от этого момента. Но также счастлив, что мы прошли через это вместе. Потому что тот день… сделал нас обоих сильнее. Я хочу, чтобы ты всегда помнил одну вещь: в жизни мы не всегда выигрываем. И это нормально. Потому что главное – не в проигрыше.

Важно то, как ты проигрываешь. Кем ты выбираешь быть, когда всё вокруг погружается во тьму. Когда тебе нужно выбрать… между тем, чтобы остаться на полу, или встать. Бог хотел, чтобы я прошёл через этот момент, чтобы научить меня тому, чему не научит ни одна победа. Характер проявляется не когда всё идёт хорошо, он проявляется, когда жизнь тебя ставит в наитруднейшее положение.

И знаешь, что я обрёл? После того как прошёл через этот ад… я стал сильнее, чем был раньше. Потому что чемпион – не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда отыщет причину вернуться. Это всё, что я желаю тебе. Не чтобы ты всегда выигрывал, а чтобы никогда не боялся проиграть. Чтобы ни одно поражение не определяло то, кем ты являешься. Потому что только ты должен это решать. И не важно, что происхо