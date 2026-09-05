Ринат Фахретдинов рассказал, почему не будет драться в российских лигах

Бывший боец UFC, выступавший в полусредней весовой категории, россиянин Ринат Фахретдинов рассказал, почему не будет драться в российских лигах.

«Нет-нет, российские организации точно не рассматриваю. Причина простая: там каждый топ-боец либо мой знакомый, либо спарринг-партнёр, либо в одном зале занимаемся. Со своими драться не хотим. Есть столько иностранцев не битых, зачем драться со своими?» — сказал Фахретдинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ринат имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, одно поражение, а один поединок закончился ничьей.