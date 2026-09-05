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«Не узнавал своё лицо». Илия Топурия рассказал о травмах, полученных в бою с Гейджи

«Не узнавал своё лицо». Илия Топурия рассказал о травмах, полученных в бою с Гейджи
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал о травмах, полученных в бою с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние стало главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Долгие годы я знал одно чувство — победу. Я провёл 18 профессиональных боёв, из которых 17 закончились так, как я хотел, и один — нет. Впервые в профессиональной карьере я проиграл. В ту ночь