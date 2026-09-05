«Не узнавал своё лицо». Илия Топурия рассказал о травмах, полученных в бою с Гейджи

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал о травмах, полученных в бою с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние стало главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.

«Долгие годы я знал одно чувство — победу. Я провёл 18 профессиональных боёв, из которых 17 закончились так, как я хотел, и один — нет. Впервые в профессиональной карьере я проиграл. В ту ночь