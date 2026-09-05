Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани: ориентировочное время начала боя — 19:45 мск

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России, в рамках которого пройдёт схватка между бывшим чемпионом One Championship в трёх весовых категориях россиянином Анатолием Малыхиным и непобеждённым бойцом PFL, выступающим в тяжёлом весе, иранцем Пуя Рахмани. Ориентировочно схватка начнётся в 19:45 мск.

Прямая трансляция всех поединков будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отобразит наиболее важные и значимые детали схватки.

В профессиональном рекорде Анатолия в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и одно поражение. В качестве профи Малыхин дебютировал в 2016 году.

У Рахмани в профессиональном рекорде шесть побед, каждая из которых была одержана досрочно, и ни одного поражения. Около 10 лет Рахмани входил в состав сборной Ирана по борьбе.