Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России, главным событием которого станет схватка между бывшим чемпионом UFC в среднем весе чеченцем Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг американцем Тайроном Вудли. Ориентировочно схватка начнётся в 21:30 мск.

Прямая трансляция всех поединков будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги. Также «Чемпионат» будет