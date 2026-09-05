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Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск
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Сегодня, 5 сентября, в Москве состоится дебютный турнир американской лиги Real American Freestyle по вольной борьбе в России, главным событием которого станет схватка между бывшим чемпионом UFC в среднем весе чеченцем Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг американцем Тайроном Вудли. Ориентировочно схватка начнётся в 21:30 мск.

Прямая трансляция всех поединков будет доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделе «Спорт» и на официальном YouTube-канале лиги. Также «Чемпионат» будет