Фьюри заявил, что бой с Джошуа состоится благодаря Дане Уайту

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил об успешном завершении переговоров по бою с соотечественником Энтони Джошуа, поблагодарив за посредничество генерального директора UFC Дану Уайта.

«Чуть не забыл, хочу поблагодарить Дану Уайта за то, что устроил этот поединок, заключил сделку с Netflix и довёл дело до конца. Ты проделал потрясающую работу, приятель. Эдди [Хирн] — мелкий завистливый поганец, у него не хватает смелости признаться, что он не имеет к организации никакого отношения. Как мужчина могу отдать должное другому мужчине за что-то, что он сделал хорошо. Эдди и его команда пытались сделать это годами и так и не смогли. Спасибо, Дана, ты настоящая легенда. Один из лучших промоутеров в мире», — сказал Фьюри в социальных сетях.