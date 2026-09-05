Дэн Хукер — Салахдин Парнасс: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 сентября, в Париже, Франция, состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 287. В главном событии 10-й номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) австралийский спортсмен Дэн Хукер сразится с французским дебютантом Салахдином Парнассом.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 19:00 мск, главного карда – в 22:30 мск. Ориентировочное начало боя Хукер – Парнасс – в 1:00 мск.