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Фахретдинов: мне уже не 20 лет, чтобы хотеть вернуться в UFC

Фахретдинов: мне уже не 20 лет, чтобы хотеть вернуться в UFC
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Бывший боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC россиянин Ринат Фахретдинов высказался о возможности возвращения в организацию.

«На самом деле, мне уже не 20 лет, чтобы хотеть вернуться в UFC. Было бы 20 лет, сказал бы, что обязательно вернусь. А когда тебе уже за 30, понимаешь, что тебе надо зарабатывать, думать уже о другом», — сказал Фахретдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ринату Фахретдинову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го по 2025-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации шесть побед и одна ничья.

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