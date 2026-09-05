Фахретдинов: мне уже не 20 лет, чтобы хотеть вернуться в UFC

Бывший боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC россиянин Ринат Фахретдинов высказался о возможности возвращения в организацию.

«На самом деле, мне уже не 20 лет, чтобы хотеть вернуться в UFC. Было бы 20 лет, сказал бы, что обязательно вернусь. А когда тебе уже за 30, понимаешь, что тебе надо зарабатывать, думать уже о другом», — сказал Фахретдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ринату Фахретдинову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го по 2025-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации шесть побед и одна ничья.