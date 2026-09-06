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«Вышло недопонимание». Фахретдинов — про увольнение из UFC

«Вышло недопонимание». Фахретдинов — про увольнение из UFC
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Бывший боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC россиянин Ринат Фахретдинов высказался о своём увольнении из организации.

«К сожалению, вышло недопонимание моего менеджера с матчмейкерами. На самом деле я на 100% не знаю, что именно случилось. Дело явно не в нас, потому что мы сделали всё, что смогли. Дрались, выигрывали, шли с рекордом 6-0, не проигрывали. На самом деле это нонсенс, что боец с шестью победами и без поражений покидает UFC», — сказал Фахретдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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