Анатолий Малыхин проиграл Пую Рахмани на турнире RAF в Мытищах

Завершилась схватка борцовского турнира RAF в Мытищах. Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин встретился с Пуе Рахмани, представляющим ОАЭ.

Победу со счётом 10:3 одержал Рахмани.

Полный кард турнира RAF в Мытищах:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;

Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;

Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;

Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;

Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;

Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;

Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;

Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;

Бо Никал — Ширвани Мурадов;

Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев;

Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани;

Юсуф Раисов — Мариф Пираев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира RAF в Мытищах.