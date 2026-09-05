Анатолий Малыхин проиграл Пую Рахмани на турнире RAF в Мытищах
Завершилась схватка борцовского турнира RAF в Мытищах. Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин встретился с Пуе Рахмани, представляющим ОАЭ.
Победу со счётом 10:3 одержал Рахмани.
Полный кард турнира RAF в Мытищах:
Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;
Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;
Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;
Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;
Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;
Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;
Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;
Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;
Бо Никал — Ширвани Мурадов;
Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев;
Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани;
Юсуф Раисов — Мариф Пираев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира RAF в Мытищах.