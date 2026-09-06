Ринат Фахретдинов назвал следующего чемпиона UFC из России

Бывший боец UFC россиянин Ринат Фахретдинов назвал соотечественника, который станет следующим чемпионом организации.

«Мовсар Евлоев. Уверен. Мовсар на другом уровне, ребята. Там психология, она всё решает», — сказал Фахретдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) Евлоев сразится за титул в полулёгком весе (до 65 кг) с австралийцем Алексом Волкановски.