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Ринат Фахретдинов назвал следующего чемпиона UFC из России

Ринат Фахретдинов назвал следующего чемпиона UFC из России
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Бывший боец UFC россиянин Ринат Фахретдинов назвал соотечественника, который станет следующим чемпионом организации.

«Мовсар Евлоев. Уверен. Мовсар на другом уровне, ребята. Там психология, она всё решает», — сказал Фахретдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) Евлоев сразится за титул в полулёгком весе (до 65 кг) с австралийцем Алексом Волкановски.

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