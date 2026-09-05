«Я здесь, чтобы быть чемпионом». Мовсар Евлоев ответил на критику своих боёв в UFC

Непобеждённый российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев ответил на критику своих выступлений в организации.

«Люди говорят, что отсутствие финишей это скучно, но… многие фанаты любят мои бои из-за борьбы, из-за специфичных ситуаций, у меня великолепная защита от приёмов, а стойка становится только лучше. Тейкдауны это хорошо, если вы понимаете MMA. Дело не только в ударке, не в том, чтобы драться и устраивать рубку, нокаутировать или быть нокаутированным. Это нравится фанатам, но не собираюсь их радовать. Я здесь, чтобы быть чемпионом, чтобы быть лучшим в мире», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.